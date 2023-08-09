В Азербайджане утвержден новый закон "О платежных услугах и платежных системах".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно закону, в соответствии с пунктами 10, 11, 12 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики устанавливаются правовые основы деятельности платежных систем, платежных услуг, платежных организаций, организаций электронных денег и операторов платежных систем, а также правовые, организационные и экономические основы регулирования и контроля в этой сфере.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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