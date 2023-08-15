https://news.day.az/officialchronicle/1589572.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Российской Федерации господину Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
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