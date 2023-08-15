Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Российской Федерации господину Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Махачкале.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.