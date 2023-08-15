Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соболезновании говорится:

"Уважаемый Сергей Алимович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего на автомобильной заправочной станции в Махачкале.

Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".