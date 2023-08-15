https://news.day.az/officialchronicle/1589574.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Республики Дагестан Сергею Меликову.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соболезновании говорится:
"Уважаемый Сергей Алимович,
С глубоким прискорбием воспринял известие о погибших и раненых в результате взрыва, произошедшего на автомобильной заправочной станции в Махачкале.
Разделяя горе невосполнимой утраты, от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу Дагестана. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
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