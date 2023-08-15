Тарифный совет Азербайджана установит верхний предел цен на лекарства

Тарифный совет Азербайджана установит верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства до следующего месяца.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденный указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Тарифный (ценовой) совет должен в месячный срок утвердить тарифы на услуги упрощенной экспертизы лекарственных средств, предусмотренных законом "О лекарственных средствах", в том числе верхний предел оптовых и розничных цен на лекарственные средства, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.