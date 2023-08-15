Минздрав Азербайджана определит требования к надлежащей производственной практике

Министерство здравоохранения Азербайджана определит требования к надлежащей производственной практике.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, министерство здравоохранения в трехмесячный срок должно определить требования к надлежащей производственной практике.

Кроме того, министерство здравоохранения должно в трехмесячный срок утвердить форму разрешения на ввоз лекарственных средств и лекарственных веществ и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.