https://news.day.az/officialchronicle/1589647.html Минздрав Азербайджана определит требования к надлежащей производственной практике
Минздрав Азербайджана определит требования к надлежащей производственной практике
Министерство здравоохранения Азербайджана определит требования к надлежащей производственной практике.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, министерство здравоохранения в трехмесячный срок должно определить требования к надлежащей производственной практике.
Кроме того, министерство здравоохранения должно в трехмесячный срок утвердить форму разрешения на ввоз лекарственных средств и лекарственных веществ и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.
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