https://news.day.az/officialchronicle/1589648.html Минздрав Азербайджана подготовит перечень медицинских средств по степени риска
Минздрав Азербайджана подготовит перечень медицинских средств по степени риска
Министерство здравоохранения подготовит перечень медицинских средств с более высокой, высокой и (или) средней степенью риска.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, министерство здравоохранения Азербайджана должно в трехмесячный срок утвердить перечень медицинских средств с более высокой, высокой и (или) средней степенью риска и классификацию медицинских средств в зависимости от степени риска и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.
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