Минздрав Азербайджана подготовит перечень медицинских средств по степени риска

Министерство здравоохранения подготовит перечень медицинских средств с более высокой, высокой и (или) средней степенью риска.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, министерство здравоохранения Азербайджана должно в трехмесячный срок утвердить перечень медицинских средств с более высокой, высокой и (или) средней степенью риска и классификацию медицинских средств в зависимости от степени риска и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.