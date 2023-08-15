С 2024 года в Азербайджане будет введена "Система отслеживания лекарственных средств"

С 2024 года в Азербайджане будет создана и введена система отслеживания лекарственных средств.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О лекарственных средствах", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, Кабинет министров в течение четырех месяцев должен утвердить положение "Системы отслеживания лекарственных средств" по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Кроме того, Кабинет министров в течение четырех месяцев примет меры по финансированию расходов, связанных с формированием, проведением и обслуживанием "Системы отслеживания лекарственных средств" в рамках средств, предусмотренных в Государственном бюджете в текущем году, а в последующие годы - по обеспечению соответствующих средств в проектах государственного бюджета.

Министерству здравоохранения Азербайджана поручено до 1 января 2024 года обеспечить создание "Системы отслеживания лекарственных средств" и совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики принять необходимые меры для интеграции данной системы в информационную систему электронного правительства.