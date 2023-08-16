На строительство дороги в Гахе выделено 4,9 миллиона манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу Гахского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.