https://news.day.az/officialchronicle/1589930.html На строительство дороги в Гахе выделено 4,9 миллиона манатов - Распоряжение
На строительство дороги в Гахе выделено 4,9 миллиона манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу Гахского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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