В Азербайджане внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.