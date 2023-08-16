В Азербайджане утверждены новые штрафы за нарушение законодательства о политпартиях

В Азербайджане установлены новые штрафы за нарушение законодательства о политических партиях.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.