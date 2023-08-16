Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2023 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2023 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 октября 2023 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручается принять предусмотренные законодательством меры для исполнения этого распоряжения.