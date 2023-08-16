В Азербайджане установлены штрафы за прием иностранцев и лиц без гражданства в политпартии

В Азербайджане установлены штрафы за прием иностранцев и лиц без гражданства в политические партии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

Согласно закону, за прием иностранцев и лиц без гражданства в политические партии должностные лица будут оштрафованы в размере от 800 до 1 000 манатов, юридические лица - от 3 000 до 5 000 манатов.