https://news.day.az/officialchronicle/1589955.html В Азербайджане установлены штрафы в связи с незаконными пожертвованиями, полученными политпартиями
В Азербайджане установлены штрафы в связи с незаконными пожертвованиями, полученными политпартиями
В Азербайджане установлены штрафы в связи с незаконными пожертвованиями, полученными политическими партиями.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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