https://news.day.az/officialchronicle/1589966.html Азербайджанские партии, открывающие счета за пределами страны, будут оштрафованы
Азербайджанские партии, открывающие счета за пределами страны, будут оштрафованы
За открытие любого типа счета политической партии за пределами Азербайджана будет наложен штраф.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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