В Азербайджане изменены штрафы за вмешательство партий в деятельность госорганов

В Азербайджане изменены штрафы за вмешательство партий в деятельность государственных органов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях".

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.