Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Индонезии Джоко Видодо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Республики Индонезия - Дня независимости.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-индонезийских отношений в русле дружбы, продолжения эффективного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии - постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в письме.
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