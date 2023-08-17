На строительные и ремонтно-восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 миллионов манатов - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении финансовых средств на строительные, ремонтные и восстановительные работы в городе Кяльбаджар.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях проектирования и проведения строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кяльбаджар из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2023 год, публичному юридическому лицу "Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе номер 2" будет выделено 80 (восемьдесят) миллионов манатов.
Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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