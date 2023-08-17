Полковнику Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Полковнику Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.