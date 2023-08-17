https://news.day.az/officialchronicle/1590254.html Полковнику Бабеку Алекперову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" - Распоряжение
Полковнику Бабеку Алекперову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор" - Распоряжение
Полковнику Бабеку Мурсал оглу Алекперову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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