Полковнику Бабеку Алекперову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"

Полковнику Бабеку Мурсал оглу Алекперову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.