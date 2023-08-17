Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ГПС Азербайджана

Награждена группа военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.