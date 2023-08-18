Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Колумбии в Азербайджане

18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в нашей стране Луиса Фернандо Куартаса Айялы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Отметив, что политические связи между Азербайджаном и Колумбией находятся на хорошем уровне, посол сказал, что механизм политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран успешно развивается. Было подчеркнуто, что колумбийские специалисты работают в Азербайджане в сфере разминирования. Луис Фернандо Куартас Айяла отметил большой потенциал для дальнейшего расширения отношений между нашими странами в сфере туризма.

Посол сообщил, что участвовал в поездке представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса в Агдам, ознакомился с проводимыми на этих территориях восстановительными и строительными работами.

Подчеркнув, что политические связи между Азербайджаном и Колумбией вызывают удовлетворение, глава государства отметил эффективное сотрудничество и постоянную поддержку двумя странами друг друга в рамках ООН, Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев указал на наличие больших возможностей для расширения торгово-экономических связей, подчеркнул важность углубления связей в сфере культуры.