Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Таджикистана в Азербайджане

18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана Ильхома Абдурахмона.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется