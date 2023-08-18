https://news.day.az/officialchronicle/1590514.html В Азербайджане внесены изменения в закон "О дорожном движении"
В Азербайджане внесены изменения в закон "О дорожном движении"
В Азербайджане внесены изменения в закон "О дорожном движении".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении"".
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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