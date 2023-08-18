Утверждены изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана

В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева "О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 974-VIQD "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" и Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VQ "Об утверждении Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках" и "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 15 февраля 2016 года № 795"".

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.