В Азербайджане внесены изменения в закон "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении в закон "О лицензиях и разрешениях", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.