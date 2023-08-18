https://news.day.az/officialchronicle/1590530.html Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершить государственный визит в Азербайджан.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев сказал об этом, в частности, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Азербайджане Ильхома Абдурахмона.
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