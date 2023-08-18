В Азербайджане утверждены госпошлины за деятельность такси
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственной пошлине".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новым законом установлены государственные пошлины за деятельность такси в Азербайджане.
Согласно изменению, ставки госпошлины за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом устанавливаются следующим образом:
- выдача пропускного удостоверения на осуществление пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси - 125 манатов
- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 25 манатов
- выдача пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов
- выдача пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов
- разрешение на деятельность диспетчера такси - 3000 манатов.
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