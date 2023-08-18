В Азербайджане определены документы, необходимые для получения разрешения на пассажиро- и грузоперевозки.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте"", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В законе отмечено, что для выдачи операторам международных грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны представить в установленный соответствующим органом исполнительной власти орган (структуру), кроме документов, установленных законом "О лицензиях и разрешениях", следующие документы (путем скрининга) и информацию в электронном виде;

- сведения (фамилия, имя, отчество и должность) о руководителе (руководителях), руководящем органе, если заявитель является юридическим лицом.

- сведения об ответственном лице, или лицах (фамилия, имя, отчество и персональный идентификационный номер), копия документа, подтверждающего установление ответственного лица (лиц);