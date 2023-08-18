В Азербайджане пропускные удостоверения и разрешение на деятельность оператора заказа такси будут выдаваться на 7 лет.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте"", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, технические показатели, внутреннее и внешнее оформление автотранспортных средств, используемых в пассажирских перевозках легковым автомобилем такси, должны соответствовать требованиям, утвержденным органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Автотранспортному средству, не отвечающему этим требованиям, будет отказано в выдаче карты на осуществление перевозок, а выданная карта прекратит юридическую силу или будет аннулирована.