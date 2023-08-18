В Азербайджане будут установлены требования к техническим показателям такси

Будут установлены требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых при оказании услуг такси.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджана в шестимесячный срок должен утвердить требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых при оказании услуг такси, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.