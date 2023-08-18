В Азербайджане определяется порядок контроля за режимом работы и отдыха водителей такси

Будет определен перечень данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, включая информацию о водителе в целях контроля за соблюдением режима работы и отдыха водителя.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики" Об автомобильном транспорте".

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен утвердить перечень данных, передаваемых операторами заказа такси в режиме реального времени по каждому заказу такси, в том числе информацию о водителе в целях контроля за соблюдением режима работы и отдыха водителя, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.