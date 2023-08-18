В Азербайджане ужесточены требования к подготовке водителей в сфере пассажирских и грузоперевозок

В Азербайджане ужесточены требования к подготовке водителей в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Согласно закону, ответственные лица оператора, а также водители, осуществляющие международные пассажирские и грузовые перевозки, должны пройти подготовку и переподготовку по утвержденной органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, программе профессиональной компетентности.

Подготовка организуется и будет осуществляться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, а также образовательными учреждениями независимо от их имущественной и организационно-правовой форм, путем заключения договора. На основании оценки результатов обучения, проведенной органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти на основании договора, заключенного с оператором или водителями (ответственными лицами), ответственному лицу оператора или водителю выдается документ, действительный в течение 7 лет, форма которого утверждена органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Порядок проведения подготовки и оценки, а также размер платы за проведение оценки будет определяться Кабинетом министров.

Согласно указу, Кабинет министров должен в шестимесячный срок утвердить порядок проведения подготовки и проведения оценки, форму документа о результатах оценки, а также сумму оплаты за проведение оценки и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.