https://news.day.az/officialchronicle/1590600.html В Азербайджане утверждены правила признания относящихся к высшему образованию квалификаций иностранных государств
В Азербайджане утверждены правила признания относящихся к высшему образованию квалификаций иностранных государств
В Азербайджане утверждены Правила признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Правил признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию" и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2009 года №156 "О применении закона Азербайджанской Республики "Об образовании".
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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