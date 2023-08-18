https://news.day.az/officialchronicle/1590617.html В Азербайджане изменен перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
В Азербайджане изменен перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
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