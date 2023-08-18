В Азербайджане изменен перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Внесены изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.