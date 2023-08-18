В Азербайджане названы требования к относящимся к высшему образованию квалификациям иностранных государств.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в "Правилах признания квалификаций иностранных государств, относящихся к высшему образованию", утвержденных указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

Общие требования к признанию относящихся к высшему образованию квалификациям иностранных государств следующие:

- наличие аккредитации и государственной лицензии уполномоченного органа по обеспечению качества в стране, в которой функционирует учебное заведение, где был получен документ о соответствующей квалификации;

- наличие аутентичного (действительного) документа о соответствующей квалификации;

- указание места в рамках квалификаций страны, в которой была выдана соответствующая квалификация;

- согласно Национальной рамке квалификаций Азербайджанской Республики по непрерывному образованию (далее - Национальная рамка квалификаций), в отношении квалификаций, соответствующих среднему профобразованию, бакалавриату (базовое (базовое высшее) медицинское образование) и степени магистра, нахождение заявителя в течение каждого учебного года на территории страны обучения не менее половины срока нормативного обучения, предусмотренного соответствующей квалификацией (нахождение на территории страны обучения в течение нормативного периода обучения в сфере медицины и по медицинским специальностям);

- получение формального образования, основанного на традиционных методах обучения, не менее чем за две трети учебного времени в отношении квалификаций, соответствующих уровням среднего профобразования, бакалавриата (базовое (базовое высшее) медицинское образование) и магистратуры в рамках национальных квалификаций (получение формального образования, основанного на традиционных методах обучения, в нормативный период обучения в сфере медицины и по медицинским специальностям).

При академическом и профессиональном признании квалификаций по высшему образованию определяется наличие или отсутствие существенного различия на основе следующих критериев:

- уровень образования, к которому относится квалификация;

- объем полученного обучения (завершенных кредитов) ;

- результат итоговой аттестации или общий средний показатель успешности;

- направление (профиль) квалификации;

- результаты обучения.

Устранение образовавшейся в процессе обучения академической задолженности по предметам, указанным в учебном плане, в следующем учебном году и факт проведения исследований или прохождения практики за рубежом в составе учебной программы учитываются при оценке, если это подтверждается соответствующей справкой, полученной на основании запроса, направленного в соответствующее учебное заведение.

Требование о нахождении заявителя на территории страны, в которой он обучается, в течение каждого учебного года не менее половины нормативного срока обучения, предусмотренного соответствующей квалификацией, на момент признания квалификаций, соответствующих уровням среднего профобразования, бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования) и магистратуры по национальной системе квалификаций Азербайджанской Республики по непрерывному образованию (нахождение на территории страны, в которой он обучается в течение нормативного срока обучения в сфере медицины и по медицинским специальностям) не распространяется на иностранцев.