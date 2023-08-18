В Азербайджане определены условия академического признания квалификаций.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Правилах признания относящихся к высшему образованию квалификаций иностранных государств", утвержденных указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.