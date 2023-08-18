https://news.day.az/officialchronicle/1590678.html В Азербайджане определены условия академического признания квалификаций
В Азербайджане определены условия академического признания квалификаций
В Азербайджане определены условия академического признания квалификаций.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в "Правилах признания относящихся к высшему образованию квалификаций иностранных государств", утвержденных указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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