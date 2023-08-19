Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О государственных закупках»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закон "О государственных закупках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, закон определяет экономические, правовые и организационные основы и правила государственных закупок в Азербайджанской Республике в соответствии с пунктами 10 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики.

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