https://news.day.az/officialchronicle/1590861.html Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О государственных закупках»
Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О государственных закупках»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закон "О государственных закупках".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, закон определяет экономические, правовые и организационные основы и правила государственных закупок в Азербайджанской Республике в соответствии с пунктами 10 и 15 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики.
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