В Азербайджане будут установлены виды ответственности за нарушение законодательства о госзакупках

В Азербайджане будут установлены виды ответственности за нарушение законодательства о государственных закупках.

Как передает Day.Az, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона Азербайджанской Республики № 988-VIQ от 14 июля 2023 года "О государственных закупках".

В документе Кабинету Министров поручено подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики в течение четырех месяцев законопроект, определяющий виды ответственности за нарушение закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках".