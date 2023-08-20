Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Венгрию

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр юстиции Венгрии Бенце Тужон и другие официальные лица.