https://news.day.az/officialchronicle/1590936.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Венгрию
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Венгрию
20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр юстиции Венгрии Бенце Тужон и другие официальные лица.
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