https://news.day.az/officialchronicle/1590988.html В Будапеште состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - ФОТО
В Будапеште состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - ФОТО
20 августа в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре