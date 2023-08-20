Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком

20 августа в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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