https://news.day.az/officialchronicle/1590999.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - ФОТО
20 августа в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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