Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за финальным забегом на 100 метров среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште

20 августа в Национальном центре легкой атлетики столицы Венгрии Будапешта проходит финальный забег на дистанцию 100 метров среди мужчин чемпионата мира по легкой атлетике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном наблюдают за финалом.

За соревнованиями наблюдают также Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Сербия Александр Вучич, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Эмир Государства Катар Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проводится в Будапеште. Это крупнейшее спортивное соревнование, проводимое Венгрией, стартовало 19 августа. В престижном турнире, который продлится до 27 августа, свыше 2000 спортсменов из более чем 200 стран соревнуются в 49 видах легкой атлетики. Азербайджан на чемпионате мира представляют два спортсмена.