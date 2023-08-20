Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Будапеште принимают участие в приеме по случаю Национального праздника Венгрии

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Будапеште принимают участие в приеме по случаю Национального праздника Венгрии - Дня святого Иштвана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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