https://news.day.az/officialchronicle/1591121.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Парагвая
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Парагвая
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Парагвай.
Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо Вашего дружественного народа", - говорится в письме.
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