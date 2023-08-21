https://news.day.az/officialchronicle/1591129.html Президент Ильхам Алиев: Мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем
Президент Ильхам Алиев: Мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем
Мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье.
"Искренне поздравляю Вас со вступлением в должность Президента Республики Парагвай.
Верю, что мы приложим совместные усилия для успешного продолжения дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в письме.
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