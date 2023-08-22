https://news.day.az/officialchronicle/1591452.html Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
22 августа Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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