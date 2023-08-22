https://news.day.az/officialchronicle/1591460.html Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
22 августа находящиеся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Аллею Почетного захоронения и почтили память общенационального лидера Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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