Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

22 августа находящиеся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Аллею Почетного захоронения и почтили память общенационального лидера Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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