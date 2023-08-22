https://news.day.az/officialchronicle/1591465.html Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов - ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память шехидов - ФОТО
22 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Шавкат Мирзиёев возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
C самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице строительстве и благоустройстве.
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