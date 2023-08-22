Внесено изменение в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в "Положение о Государственном таможенном комитете", утвержденное указом от 4 июня 2012 года.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, впредь Комитет, наряду с информацией о таможенных преступлениях, будет представлять соответствующие документы в орган финансового мониторинга.