https://news.day.az/officialchronicle/1591556.html Внесено изменение в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджана" - Указ
Внесено изменение в "Положение о Государственном таможенном комитете Азербайджана" - Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменение в "Положение о Государственном таможенном комитете", утвержденное указом от 4 июня 2012 года.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Согласно указу, впредь Комитет, наряду с информацией о таможенных преступлениях, будет представлять соответствующие документы в орган финансового мониторинга.
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