https://news.day.az/officialchronicle/1591583.html Началась встреча Президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
Началась встреча Президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
22 августа началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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