Началась встреча Президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе

22 августа началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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